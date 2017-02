La Xarxa

Clicar Vídeo promocional del primer capítol, dedicat al dol

Com ajudem un fill a superar la mort d'algú proper? Podem educar sense cridar? De quina manera podem corregir les conductes agressives dels infants? Com afrontem un canvi d'escola? En una societat complexa i canviant com la nostra, educar és una aventura tant apassionant com vertiginosa, per a la qual pares, mestres i professors no sempre ens sentim prou preparats. Una eina que ens pot ajudar és el programa 'Famílies i escola', que torna a televisions i emissores locals amb una nova bateria de qüestions i el testimoni de famílies i experts. A més, aquesta temporada el programa amplia la difusió i també es podrà veure al canal 159 de Movistar+. No us el perdeu! A partir d'aquest dijous seguiu-lo per televisió i, del 16 de febrer, per ràdio.