Un de cada deu nens i nenes catalans admet haver estat víctima d'assetjament escolar. El 'bullying' pot iniciar-se als 7 anys tot i que és més freqüent a l'adolescència. I en aquesta etapa s'hi afegeix un factor que el pot agreujar: les noves tecnologies i les xarxes socials. Els experts alerten que és una xacra que va a l'alça i cal posar-hi remei. I una de les solucions passa per la prevenció. El president de l'associació SEER, Salut i Educació de l'Emoció a la Raó, Oriol Julià, ha reclamat des de 'L'entrevista' que als alumnes de magisteri se'ls formi en educació emocional. "Està bé fer responsable l'escola, entenc que es faci. Però a la formació de magisteri hi ha una assignatura que es digui assetjament escolar? Hi ha una assignatura que es digui educació emocional? Potser hem de començar per aquí. A revisar la formació que reben els professors que demà estaran a l'aula".