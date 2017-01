Play Marc Martínez, actor i director teatral

"Hi ha gent que no va al teatre, però en canvi es gasta 70 euros en unes entrades per a un musical. Analitzem per què passa això". Paraules de l'actor i director teatral, Marc Martínez, a l'espai 'L'entrevista' de La Xarxa, on ha reflexionat sobre la situació del sector, sobre les noves fornades d'actors i actrius i sobre la necessiat d'aprendre a estar sols.