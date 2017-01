Play Marc Sallas, membre de la Intersindical CSC

Els treballadors públics de Catalunya tornen a centrar un debat relacionat amb el procés sobiranista. Després que la consellera de Governació, Meritxell Borràs, els animés a agafar festa el 6 de febrer, pel judici del 9-N, l'oposició l'acusa de coaccionar-los. Des de la Intersindical-CSC, Marc Sallas, ha assegurat que no s'ha pressionat cap treballador públic en relació amb aquesta qüestió, però ha insistit que el 6 de febrer la ciutadania en general hauria de donar suport a Mas perquè es tracta d'un judici polític i de país. "Seria normal i necessari que hi fos tothom. També aquells que no volen la independència, però que defensen el dret a decidir. Per tant, els funcionaris també seria normal que hi fossin, evidentment", ha argumentat Sallas.