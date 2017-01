Play Pau Vallvé, músic

El músic Pau Vallvé acabar de treure disc al mercat. Es titula 'Abisme cavall hivern primavera tornar' i és un resum de les experiències vitals dels últims dos anys. Vallvé ha argumentat per què ha fet un disc doble: "no sé inventar-me històries i em dedico a fer cançons de coses que em passen. I les gravo en el mòbil. I amb aquest disc tenia unes 60 idees, que no cançons. Els últims dos anys la meva vida ha fet 300 voltes de campana i no ho he pogut resumir. Per això ha acabat sent un disc doble, perquè és un itinerari".