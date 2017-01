Play Emma Vilarasau, coautora del llibre 'Camí d'anada i tornada'

'Camí d'anada i tornada', publicat per Columna edicions, és el debut literari de l'actriu Emma Vilarasau. Juntament amb Montserrat Barderi han creat una correspondència entre Annemarie Schwarzenbach i Ella Maillart inspirada en les seves idees. Dues dones que van compartir un viatge des de Suïssa fins a Kabul en període d'entre guerres a bord d'un Ford 18CV. "És un viatge que seria impossible avui dia perquè molts territoris estan en guerra. Parla d'Alep... fa com mal perquè molts dels llocs que recorren o estan totalment transformats per diverses guerres o simplement no existeixen. El viatge avui seria impossible primer pel fet de ser dones i segon perquè aquella Àsia no existeix", ha explicat Vilarasau.