La Xarxa

Clicar Vídeo promocional de la retransmissió

Si vols veure un autèntic espectacle de patinatge artístic, dissabte no et perdis la final del Campionat de Catalunya de Xou Grans, en directe des del pavelló de Fontajau, a Girona. A partir de les 20h, a la teva televisió local o al canal 159 de Movistar+ gaudiràs amb les actuacions dels millors grups de xou del món, executades per 13 equips de casa nostra. En aquesta retransmissió de La Xarxa, serà especialment emocionant veure el duel entre el CPA Olot i el CPA Girona.